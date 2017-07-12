Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk

Одна из крупнейших газораспределительных компаний России, Мособлгаз, в рамках программы газификации населения завершила проект автоматизации обработки обращений клиентов на базе отечественного решения Naumen Service Desk. Автоматизированная система наряду с оперативной обработкой массовых обращений обеспечивает качественный контроль обслуживания более 2,9 млн потребителей – жителей Подмосковья.

Мособлгаз эксплуатирует газовое хозяйство, в которое входит более 55 тыс. км газопроводов Московской области, более 2,9 млн квартир и домовладений. Реализуя масштабную программу по развитию газификации Московской области, Мособлгаз активно внедряет новые технологии, совершенствует сервисы для потребителей услуг.

Одним из важнейших аспектов повышения доступности и прозрачности предоставляемых услуг по газоснабжению является автоматизация процессов обработки обращений клиентов и подготовки ответа по каждому обращению. Для эффективной реализации этой задачи руководство Мособлгаза выбрало платформу российского разработчика Naumen, позволяющую автоматизировать различные бизнес-процессы, гибко подстраиваясь под конкретные задачи и специфику.

«Нам было важно получить гибкое решение, дающее результат сейчас и пригодное к развитию в будущем. Поскольку мы выполняем важную социальную задачу по обслуживанию населения и понимаем степень ответственности, для автоматизации процессов мы решили выбрать российское программное обеспечение, позволяющее организовать процессы обработки обращений клиентов наиболее эффективно и при этом значительно оптимизировать затраты», – рассказывает глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Благодаря платформе Naumen Мособлгаз получил целый спектр возможностей. В системе Naumen Service Desk обеспечивается ведение единого реестра клиентских обращений по всей Московской области. Использование единой платформы обеспечивает предоставление клиентам единого сервиса по приему обращений через максимальное количество каналов (личный кабинет заявителя, электронная почта и др.). За счет привязки поступающих обращений к имеющейся базе контактов появилась возможность отслеживать историю взаимодействия с клиентами, что позволяет быстро вникать в содержание обращения и оперативно готовить ответ. Возможность получения в системе разных видов отчетов позволяет руководству компании анализировать поступающие обращения и контролировать своевременность предоставления ответов.

«Проект в Мособлгаз был нетиповой. Мы с интересом взялись за организацию такого важного процесса, стараясь привнести в него принципы сервисного обслуживания, хорошо зарекомендовавшие себя в сфере ИТ. Рады, что заказчик доволен результатом. Данный проект – еще одно доказательство того, что при помощи продуктов и технологий Naumen можно решать масштабные и амбициозные задачи», – говорит Игорь Кириченко, исполнительный директор Naumen.