«Интер РАО» и СО ЕЭС повысили эффективность сервисного обслуживания c помощью продуктов Naumen

Компания Naumen выступила партнером 1-й Объединенной конференции энергетических компаний России «ИТ и инновации», проходившей с 28 по 30 июня 2017 г. в технопарке Иннополиса (Республика Татарстан). На площадке технопарка Иннополиса для обсуждения вопросов использования ИТ и инноваций в энергетической сфере собрались CIO и бизнес-менеджеры крупнейших предприятий ТЭК, руководители софтверных компаний и поставщиков ИТ-услуг, резиденты Иннополиса и представители государственной власти.

Работа конференции началась с пленарного доклада «Стратегические вызовы ИТ- руководителя в условиях цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения», который представил Дмитрий Алтухов, руководитель блока ИТ «Интер РАО». Далее состоялось заседание круглого стола с участием представителей органов власти и руководителей ИТ-подразделений ведущих энергетических компаний России – «Россети», «Интер РАО», СО ЕЭС, использующих в своей деятельности передовые программные продукты российского разработчика Naumen. Участники заседания обсудили тему «ИТ как основное инновационное звено в энергетике».

В настоящее время крупный российский бизнес и государственные организации развиваются в реалиях всеобщей цифровой трансформации и импортозамещения. В этой связи главным становится вопрос выбора ИТ-решений. Несмотря на большое количество предложений на рынке ПО, существует острый дефицит зрелых отечественных ИТ-продуктов, позволяющих автоматизировать различные бизнес-процессы, гибко подстраиваясь под конкретные задачи и специфику компании.

С учетом этого фактора на конференции энергетических компаний отдельная сессия была посвящена опыту организации эффективной системы управления ИТ-услугами с использованием передовых разработок Naumen: две уникальные истории внедрения российских продуктов Naumen Service Desk и Naumen ITAM представили Глеб Лигачев, CIO СО ЕЭС, и Илья Мальков, руководитель практики ECM «Интер РАО-ИТ». Обе компании осуществили переход с американских решений класса Service Desk на технологии Naumen, что позволило реализовать нестандартные задачи и оптимизировать затраты.

Итогом внедрения в СО ЕЭС стала автоматизация на базе единой интегрированной системы ITSM и ITAM-процессов, инвентаризировано более 74 000 ИТ-активов, связанных с 62 000 объектами бухгалтерского учета. В группе «Интер РАО» благодаря централизации и унификации процессов предоставления услуг ИТ с заменой западного решения на Naumen Service Desk выстроены прозрачные партнерские взаимоотношения между «Интер РАО – ИТ» и дочерними компаниями крупнейшего энергетического холдинга, оптимизированы операционные расходы, на 40% снижена совокупная стоимость владения (TCO) системой управления ИТ-услугами.

Дмитрий Рубин, директор департамента Naumen Service Desk, и Алексей Садовский, директор по развитию бизнеса контактных центров в России и странах СНГ Naumen, продолжая тему цифровой трансформации, рассказали о том, как технологии, стремительно развиваясь, изменяют привычные способы взаимодействия с клиентами. Эволюцию технологий в обслуживании потребителей рассмотрели на примерах использования Naumen Service Desk и Naumen Contact Center в организации массового клиентского обслуживания. Naumen как высокотехнологичная компания полного цикла, сочетающая в себе компетенции разработчика продукта и интегратора, идет в авангарде технологических трендов. Продукты вендора обеспечивают поддержку всех новейших технологий взаимодействия с пользователями. Были рассмотрены современные сервисы самообслуживания, чат-боты, машинное обучение, которые сегодня находят широкое применение в решении бизнес-задач и массовом обслуживании клиентов компаний разных отраслей. Как было отмечено, вслед за развитием технологий структура системы обслуживания также будет меняться. Уже сейчас Naumen в своих проектах создает для своих заказчиков не только простые учетные workflow-системы, но и системы обслуживания с развитыми элементами социализации и анализа данных. В качестве примера был приведен выполняемый в текущий момент проект в «Почте России».

В рамках двухдневной конференции прошла выставка ИТ-решений, где компания Naumen продемонстрировала свои популярные продукты и новейшие разработки.