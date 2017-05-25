Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

Российское ПО
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, Текст: Наталья Рудычева

Сервис заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку контактного центра и эффективно планировать работу операторов. «Использование передовой российской WFM-системы, наряду с повышением эффективности управления трудовыми ресурсами контакт-центра, обеспечило оптимизацию затрат на 20%», – говорят в компании.

Контактные центры под управлением Fasten расположены в двух городах и вмещают 1300 операторов. Весь трафик Fasten входящий — в круглосуточном режиме операторы принимают звонки клиентов, оформляя заказы на услуги такси. «Наша цель – сделать такси массовым видом транспорта, основным средством передвижения людей, мы не можем быть не на связи. Современные технологии помогают нам эффективно выстроить график работы, – рассказывает Владимир Батманов, проектный менеджер контактных центров Fasten. – Когда количество операторов стало расти, мы начали искать инструмент автоматизации управления рабочим временем. Naumen WFM позволяет точно прогнозировать количество звонков в определенный период, исходя из результатов, планировать смены операторов, оповещать их об изменениях в расписании. Вручную управлять этими процессами сложно и медленно».

Naumen WFM обеспечивает оперативное планирование расписания в режиме multi-skills по 16 группам операторов, обслуживающих разные регионы. Планирование производится с учетом особенностей рабочих смен, схем ротации, индивидуальных правил работы, норм выработки и трудового законодательства. За счет интеграции WFM-системы с телефонией обеспечивается надежный контроль за рабочей дисциплиной. При любых изменениях в расписании система в автоматическом режиме рассылает операторам push-оповещения.

«Нам нравится, что разработчики Naumen слушают заказчика, гибко подходят к потребностям специфического бизнеса. Важно, что это российская программа, которая хорошо понимает требования нашего трудового законодательства, – говорит Владимир Батманов. – Раньше все приходилось держать в голове, анализировать нагрузку операторов на разные города в определенные часы, строить расписание. Высвобожденное время квалифицированных специалистов направлено на другие задачи по улучшению сервиса».

Колонка эксперта
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Основатель Naumen

Я считаю, что нам поможет изменение экономической парадигмы. В современных условиях единственный способ добиться развития технологий и резкого роста производительности труда – вкладывать в развитие людей, то есть в человеческий капитал.

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CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015

№ 2015 Название компании Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2015/2014
1 НКК 140 914 904 3,5%
2 Ланит 102 794 267 12,5%
3 Газпром Автоматизация** 60 675 952 1,7%
4 Техносерв 51 786 182 14,7%
5 Softline 47 533 036 25,1%
6 Лаборатория Касперского*** 37 548 540 39,1%

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Крупнейшие ИТ-разработчики России 2015

№ 2015 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов в 2015 г., с НДС, ₽тыс.
1 Лаборатория Касперского*** Москва 37 548 540
2 Luxoft(1)*** Цуг, Швейцария 37 542 172
3 1С* Москва 35 600 000

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