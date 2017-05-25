Компания Fasten оптимизировала работу контакт-центра благодаря Naumen WFM

Сервис заказа такси Fasten оптимизировал работу контактных центров системой Naumen Workforce Management (WFM). Решение Naumen Workforce Management (WFM) позволяет прогнозировать нагрузку контактного центра и эффективно планировать работу операторов. «Использование передовой российской WFM-системы, наряду с повышением эффективности управления трудовыми ресурсами контакт-центра, обеспечило оптимизацию затрат на 20%», – говорят в компании.

Контактные центры под управлением Fasten расположены в двух городах и вмещают 1300 операторов. Весь трафик Fasten входящий — в круглосуточном режиме операторы принимают звонки клиентов, оформляя заказы на услуги такси. «Наша цель – сделать такси массовым видом транспорта, основным средством передвижения людей, мы не можем быть не на связи. Современные технологии помогают нам эффективно выстроить график работы, – рассказывает Владимир Батманов, проектный менеджер контактных центров Fasten. – Когда количество операторов стало расти, мы начали искать инструмент автоматизации управления рабочим временем. Naumen WFM позволяет точно прогнозировать количество звонков в определенный период, исходя из результатов, планировать смены операторов, оповещать их об изменениях в расписании. Вручную управлять этими процессами сложно и медленно».

Naumen WFM обеспечивает оперативное планирование расписания в режиме multi-skills по 16 группам операторов, обслуживающих разные регионы. Планирование производится с учетом особенностей рабочих смен, схем ротации, индивидуальных правил работы, норм выработки и трудового законодательства. За счет интеграции WFM-системы с телефонией обеспечивается надежный контроль за рабочей дисциплиной. При любых изменениях в расписании система в автоматическом режиме рассылает операторам push-оповещения.

«Нам нравится, что разработчики Naumen слушают заказчика, гибко подходят к потребностям специфического бизнеса. Важно, что это российская программа, которая хорошо понимает требования нашего трудового законодательства, – говорит Владимир Батманов. – Раньше все приходилось держать в голове, анализировать нагрузку операторов на разные города в определенные часы, строить расписание. Высвобожденное время квалифицированных специалистов направлено на другие задачи по улучшению сервиса».