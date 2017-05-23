Naumen Service Desk подтвердил статус PinkVERIFY 2011

Российское ПО
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, Текст: Наталья Рудычева

В мае 2017 года российская компания Naumen в очередной раз успешно прошла процедуру сертификации продукта для автоматизации процессов управления ИТ и сервисного обслуживания Naumen Service Desk на соответствие требованиям PinkVERIFY 2011 от международной компании Pink Elephant.

Эксперты из компании Pink Elephant подтвердили способность российского решения Naumen Service Desk обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов ITIL – управление инцидентами, запросами на обслуживание, проблемами, изменениями, событиями, знаниями, каталогом и уровнем услуг, сервисными активами и конфигурациями.

«Naumen Service Desk по-прежнему единственное отечественное решение, обладающее сертификатом PinkVERIFY, что свидетельствует о зрелости продукта, – комментирует Борис Пимоненко, руководитель по развитию направления Naumen Service Desk, компания Naumen. – Мы постоянно развиваем наш продукт с учетом потребностей клиентов и тенденций мирового рынка. Недавно выпустили новую версию, Naumen Service Desk 4.7, которая содержит целый спектр удобных функций. Предлагаемая функциональность обеспечивает более комфортную работу пользователей, повышает эффективность управления ИТ и позволяет улучшить в целом бизнес-процессы компаний разных отраслей. Сегодня многие крупные организации в рамках импортозамещения все чаще переходят с западных решений на наш продукт».

Колонка эксперта
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Основатель Naumen

Я считаю, что нам поможет изменение экономической парадигмы. В современных условиях единственный способ добиться развития технологий и резкого роста производительности труда – вкладывать в развитие людей, то есть в человеческий капитал.

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CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015

№ 2015 Название компании Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2015/2014
1 НКК 140 914 904 3,5%
2 Ланит 102 794 267 12,5%
3 Газпром Автоматизация** 60 675 952 1,7%
4 Техносерв 51 786 182 14,7%
5 Softline 47 533 036 25,1%
6 Лаборатория Касперского*** 37 548 540 39,1%

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Крупнейшие ИТ-разработчики России 2015

№ 2015 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов в 2015 г., с НДС, ₽тыс.
1 Лаборатория Касперского*** Москва 37 548 540
2 Luxoft(1)*** Цуг, Швейцария 37 542 172
3 1С* Москва 35 600 000

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