«Дом.ru» запустил электронную торговую площадку на базе платформы Naumen ЭТП

Завершен проект создания современной электронной торговой площадки (ЭТП) для одного из крупнейших операторов связи России – «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»). Функциональные возможности новой площадки, созданной на базе отечественной платформы Naumen ЭТП, обеспечивают взаимодействие телеком-оператора с поставщиками товаров, работ и услуг в электронном виде, повышая эффективность закупочной деятельности.

Новая электронная торговая площадка (портал закупок) «Дом.ru» обеспечивает информационное взаимодействие оператора с поставщиками товаров, работ и услуг в рамках закупочных процедур в электронной форме. Адрес портала https://zakupki.domru.ru.

«На портале зарегистрировалось уже около 1000 поставщиков, которые являются потенциальными участниками наших закупок. Объявленных лотов – около 400. Немаловажно, что электронная площадка обеспечивает открытость, создавая для участников закупок равные условия, – рассказывает Сергей Онянов, директор по контрактации и закупкам «ЭР-Телеком Холдинг». – Благодаря профессиональному подходу вендора к разработке всех компонентов портала, интерфейса, функциональности, обеспечено удобство для работы всех категорий пользователей. Используя внешние сервисы портала, поставщики могут быстро найти закупочные процедуры, просматривать опубликованный план закупок в разрезе городов поставок и номенклатурных групп. А пройдя процедуру регистрации на портале, получают доступ к документации по закупке, своевременным уведомлениям и к другим сервисам личного кабинета для подачи заявки на участие».

Для качественного и оперативного отбора поставщиков на портале разработан специальный механизм, который обеспечивает прохождение поставщиком предварительной процедуры проверки. Так, к участию в закупках допускаются поставщики, прошедшие квалификацию участника и получившие соответствующий статус. Для этого каждый заявитель заполняет специальную форму в личном кабинете, которую одним нажатием кнопки отправляет оператору портала и отслеживает ее состояние. По итогам проверки поставщик признаётся прошедшим или не прошедшим квалификацию. Предусмотрена возможность повторной подачи заявки: отклоненной – после устранения указанной причины отклонения, одобренной – после истечения указанного срока ее действия. Также, для удобства участника предусмотрен специальный раздел (репозиторий документов) для хранения данных в виде файлов, которые всегда доступны для дальнейшего использования на портале закупок.

Поставщикам, прошедшим квалификацию, доступна функция подачи заявки на участие в закупке, позволяющая оперативно сформировать проект заявки, в котором участник указывает предлагаемые им условия (например, предложение о цене, сроки поставок, условия оплаты, и пр.) и, приложив необходимую документацию, отправляет организатору. Для каждой поданной заявки отображается ее статус в личном кабинете участника.

Еще одна удобная функция портала – настройка уведомлений, которая позволяет участникам закупок подписаться на определенные типы уведомлений и оперативно получать на указанный при регистрации электронный адрес актуальную информацию о размещении на портале заказов на товары, работы и услуги, поставляемые именно данной компанией. При необходимости участник имеет возможность отправить заказчику запрос на разъяснение по объявленным закупкам, а заказчик, в свою очередь, – по предоставленной участником заявке.

«Сегодня все больше компаний уделяют пристальное внимание процессам организации и автоматизации взаимоотношений с поставщиками, в том числе, процедурам закупки, рассматривая их как значимый инструмент повышения эффективности и получения экономии. Собственный электронный портал закупок повышает прозрачность процесса закупок за счет открытости и доступности информации, документированности действий сторон, налаженности в электронном виде самих процедур, что, в свою очередь, приводит к экономии материальных и временных ресурсов, – отмечает Роман Довбня, заместитель генерального директора по документарным системам Naumen. – Портал закупок «Дом.ru» – это первый этап большого проекта, развитием которого мы продолжаем заниматься. Разработан он на базе надежной платформы Naumen ЭТП, успешно используемой многими электронными торговыми площадками».