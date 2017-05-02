«Дом.ru» запустил электронную торговую площадку на базе платформы Naumen ЭТП

Российское ПО
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, Текст: Наталья Рудычева

Завершен проект создания современной электронной торговой площадки (ЭТП) для одного из крупнейших операторов связи России – «ЭР-Телеком Холдинг» («Дом.ru»). Функциональные возможности новой площадки, созданной на базе отечественной платформы Naumen ЭТП, обеспечивают взаимодействие телеком-оператора с поставщиками товаров, работ и услуг в электронном виде, повышая эффективность закупочной деятельности.

Новая электронная торговая площадка (портал закупок) «Дом.ru» обеспечивает информационное взаимодействие оператора с поставщиками товаров, работ и услуг в рамках закупочных процедур в электронной форме. Адрес портала https://zakupki.domru.ru.

«На портале зарегистрировалось уже около 1000 поставщиков, которые являются потенциальными участниками наших закупок. Объявленных лотов – около 400. Немаловажно, что электронная площадка обеспечивает открытость, создавая для участников закупок равные условия, – рассказывает Сергей Онянов, директор по контрактации и закупкам «ЭР-Телеком Холдинг». – Благодаря профессиональному подходу вендора к разработке всех компонентов портала, интерфейса, функциональности, обеспечено удобство для работы всех категорий пользователей. Используя внешние сервисы портала, поставщики могут быстро найти закупочные процедуры, просматривать опубликованный план закупок в разрезе городов поставок и номенклатурных групп. А пройдя процедуру регистрации на портале, получают доступ к документации по закупке, своевременным уведомлениям и к другим сервисам личного кабинета для подачи заявки на участие».

Для качественного и оперативного отбора поставщиков на портале разработан специальный механизм, который обеспечивает прохождение поставщиком предварительной процедуры проверки. Так, к участию в закупках допускаются поставщики, прошедшие квалификацию участника и получившие соответствующий статус. Для этого каждый заявитель заполняет специальную форму в личном кабинете, которую одним нажатием кнопки отправляет оператору портала и отслеживает ее состояние. По итогам проверки поставщик признаётся прошедшим или не прошедшим квалификацию. Предусмотрена возможность повторной подачи заявки: отклоненной – после устранения указанной причины отклонения, одобренной – после истечения указанного срока ее действия. Также, для удобства участника предусмотрен специальный раздел (репозиторий документов) для хранения данных в виде файлов, которые всегда доступны для дальнейшего использования на портале закупок.

Поставщикам, прошедшим квалификацию, доступна функция подачи заявки на участие в закупке, позволяющая оперативно сформировать проект заявки, в котором участник указывает предлагаемые им условия (например, предложение о цене, сроки поставок, условия оплаты, и пр.) и, приложив необходимую документацию, отправляет организатору. Для каждой поданной заявки отображается ее статус в личном кабинете участника.

Еще одна удобная функция портала – настройка уведомлений, которая позволяет участникам закупок подписаться на определенные типы уведомлений и оперативно получать на указанный при регистрации электронный адрес актуальную информацию о размещении на портале заказов на товары, работы и услуги, поставляемые именно данной компанией. При необходимости участник имеет возможность отправить заказчику запрос на разъяснение по объявленным закупкам, а заказчик, в свою очередь, – по предоставленной участником заявке.

«Сегодня все больше компаний уделяют пристальное внимание процессам организации и автоматизации взаимоотношений с поставщиками, в том числе, процедурам закупки, рассматривая их как значимый инструмент повышения эффективности и получения экономии. Собственный электронный портал закупок повышает прозрачность процесса закупок за счет открытости и доступности информации, документированности действий сторон, налаженности в электронном виде самих процедур, что, в свою очередь, приводит к экономии материальных и временных ресурсов, – отмечает Роман Довбня, заместитель генерального директора по документарным системам Naumen. – Портал закупок «Дом.ru» – это первый этап большого проекта, развитием которого мы продолжаем заниматься. Разработан он на базе надежной платформы Naumen ЭТП, успешно используемой многими электронными торговыми площадками».

Колонка эксперта
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Основатель Naumen

Я считаю, что нам поможет изменение экономической парадигмы. В современных условиях единственный способ добиться развития технологий и резкого роста производительности труда – вкладывать в развитие людей, то есть в человеческий капитал.

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CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2015

№ 2015 Название компании Совокупная выручка компании в 2015 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2015/2014
1 НКК 140 914 904 3,5%
2 Ланит 102 794 267 12,5%
3 Газпром Автоматизация** 60 675 952 1,7%
4 Техносерв 51 786 182 14,7%
5 Softline 47 533 036 25,1%
6 Лаборатория Касперского*** 37 548 540 39,1%

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Крупнейшие ИТ-разработчики России 2015

№ 2015 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов в 2015 г., с НДС, ₽тыс.
1 Лаборатория Касперского*** Москва 37 548 540
2 Luxoft(1)*** Цуг, Швейцария 37 542 172
3 1С* Москва 35 600 000

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