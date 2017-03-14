Масштабное обновление Directum: поддержка работы в ОС на базе Linux

Компания Directum объявила о выходе новой версии одноименной ECM-системы. Как рассказали CNews в Directum, система версии 5.4 в целом обеспечивает повышение масштабируемости системы для крупных территориально распределенных компаний, поддержку работы в операционных системах на базе Linux и соответствие межкорпоративного документооборота новым требованиям законодательства.

Константин Истомин так подвел итог работы над релизом системы: «В новой версии нашел отражение наш опыт работы с крупным бизнесом. Directum 5.4 позволяет компаниям закрывать задачи, наиболее важные для реализации комплексной ECM-стратегии: повышение масштабируемости, межкорпоративный документооборот, мобильность для руководителей разного уровня. В рамках курса на импортозамещение появилось еще больше возможностей работы со свободным ПО, что помогает нашим клиентам быть конкурентоспособными на рынке и не зависеть от западных систем».

Крупному бизнесу

В новой версии появилась встроенная служба асинхронной обработки событий, которая сокращает время отклика на действия пользователей. Событийный механизм вместо регулярных запросов об изменении данных помогает снизить нагрузку на систему, обеспечить ее отказоустойчивость и увеличить скорость реакции, пояснили в компании.

Администратор может настраивать, на каких серверах будут обрабатываться те или иные события. Прикладной разработчик с помощью новых возможностей повышает надежность и масштабируемость системы, например, для регулярно выполняемых действий (рассылки, обработка данных) или интеграции с ИТ-инфраструктурой.

Использование службы обработки событий обеспечивает должную основу при автоматизации сквозных процессов в рамках концепции управляемой распределенной архитектуры, которая реализуется в системе с версии 5.3.

В Directum 5.4 также были развиты способы работы с Microsoft SQL Server. Рекомендуемые параметры соединения с SQL-сервером дают возможность включить принудительную параметризацию и настроить фильтрованные индексы. Это позволяет снизить нагрузку на сервер СУБД на 10-15%, эффект зависит от характера нагрузки у конкретного заказчика. В итоге сокращаются расходы на покупку и обслуживание оборудования.

Импортозамещение и свободное ПО

С появлением приказа Минкомсвязи РФ № 96 задача импортозамещения в области ИТ стала актуальной для многих организаций. Систему Directum уже включили в единый реестр отечественного ПО. В новой версии была развита поддержка работы в ОС на базе Linux. Теперь пользователи веб-клиента на операционных системах «Альт Линукс» и Ubuntu смогут прозрачно редактировать документы сразу из проводника, а также подписывать их электронной подписью, отметили в компании.

В десктоп- и веб-клиентах можно формировать отчеты и генерировать документы из макетов с помощью бесплатных офисных пакетов LibreOffice и Apache OpenOffice. Добавлена поддержка российского набора офисных приложений «МойОфис».

Таким образом, Directum 5.4 позволит уменьшить использование иностранных операционных систем и офисных пакетов на рабочих местах пользователей. Это снижает совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой предприятия, а государственным органам дает возможность продвинуться в исполнении приказа Минкомсвязи России.

Межкорпоративный обмен по новым требованиям

В последнее время многие компании переходят на использование универсальных передаточных документов (УПД), которые упрощают процедуры межкорпоративного обмена с контрагентами. Утверждение единого электронного формата УПД было ожидаемым событием для крупных компаний. В 2017 г. вступают в силу приказы ФНС, закрепляющие новые форматы документов в электронной форме: документы о передаче товаров при торговых операциях и о передаче результатов работ; УПД (счета-фактуры и документы об изменении стоимости отгруженных товаров и переданных имущественных прав), а также универсальные корректировочные документы (УКД) для них.

В модуле «Интеграция с системами обмена» в Directum 5.4 реализован прием передаточных учетных документов в новых форматах в соответствии с требованиями законодательства.

По словам разработчиков, поддержка новых форматов позволяет: принимать исправленные акты, накладные, УПД и УКД; вместо комплекта документов отправлять один УПД, включающий в себя, например, счет-фактуру и накладную; отображать ответную информацию о принятии работ и получении услуг в более удобном виде (к примеру, наглядно показаны данные получателя); отображать сразу два титула (покупателя и продавца) в программе для просмотра формализованных документов DPAD Viewer.

В новой версии поддерживается и аннулирование входящих документов, реализованное в сервисах обмена. Например, контрагент уже после отправки может обнаружить, что он допустил ошибку в документе. Ранее ему требовалось связаться с организацией, чтобы удалить документ из системы Directum. Теперь аннулирование осуществляется автоматически, что упрощает процесс.

В то же время, бухгалтеру теперь проще готовиться к сдаче отчетности в налоговые органы. Новый отчет поможет быстро находить документы, по которым еще не завершен документооборот.

Приложения для iOS: руководителям и сотрудникам

В Directum 5.4 получила развитие функциональность мобильных приложений для iOS. Обновленные решения позволяют выполнять все основные сценарии работы руководителей и рядовых сотрудников.

В Directum Solo для iOS руководителям доступны новые возможности, расширяющие как функциональность, так и удобство работы с приложением: согласование документов, подписание с помощью СКЗИ «КриптоПро» и добавление шаблонов сообщений в тексты задач; выдача поручений и контроль их исполнения; старт задач и подзадач по типовому маршруту; шифрование документов, хранящихся на устройстве, средствами СКЗИ «КриптоПро» по ГОСТ‑алгоритмам.

В свою очередь, в Directum Jazz для iOS в дополнение к базовым действиям добавлены ключевые возможности, широко востребованные у пользователей: подписание документов с помощью СКЗИ «КриптоПро»; старт задач по типовому маршруту и сохранение черновиков.

Удобство работы и развитие UI/UX

Закладки «Переписка» и «Состояние» в карточке задачи стали более информативными, что помогает лучше ориентироваться в сложных процессах. Так, в Directum 5.4 на закладке «Состояние» наглядно фиксируется, какие исполнители уже выполнили задания, а какие еще нет. В переписке заголовки содержат только нужную информацию, и текст текущего задания хорошо заметен. При разборе входящих теперь можно не только автоматически копировать потоковые задания в отдельные папки, но и переносить их из общего списка, чтобы разгрузить его.

Расширение функциональности веб-канцелярии. В версии 5.4 делопроизводители могут выполнять все свои функции при работе через браузер: обрабатывать и регистрировать входящую корреспонденцию, отправлять документы на рассмотрение и подписание, выдавать поручения и контролировать их исполнение, настраивать правила ведения номенклатуры дел и журналов регистрации.

Кроме того, был проведен комплекс внутренних доработок, направленный на оптимизацию выполнения операций в модуле.

В новой версии также расширился состав действий, которые можно записать в историю. Администратор настраивает, какие действия протоколируются, с учетом специфики и потребностей организации, уточнили в Directum.