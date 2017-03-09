Infotell мигрировал c решения Infra Call Center на платформу Naumen

Infotell, один из ведущих аутсорсинговых контактных центров России, перешел на платформу Naumen Contact Center, одновременно увеличив производственные мощности.

Контактный центр Infotell входит в топ-10 аутсорсинговых контактных центров по объему оказываемых услуг. Клиентами Infotell являются предприятия разных отраслей: ритейл, транспорт, банки, здравоохранение, и пр. Контактный центр выполняет функции диспетчерской службы, службы бронирования билетов, обрабатывает заявки интернет-магазинов, оказывает консультационные услуги. На сегодняшний день Infotell обслуживает более 200 клиентских проектов по разным направлениям.

Переход на платформу Naumen Contact Center был обусловлен ограниченными функциональными возможностями прежнего решения Infra Call Center (Infra TeleSystems), которое не удовлетворяло потребности растущего бизнеса. Развертывание новой платформы специалисты Infotell провели самостоятельно, без привлечения интеграторов.

В настоящее время операторские площадки Infotell работают в 5 городах России, общее количество операторских мест превысило 400. Благодаря масштабируемости платформы аутсорсер продолжает активно развиваться, увеличивая мощности и расширяя спектр предоставляемых услуг. В декабре 2016 г. компания открыла новый операторский зал на 50 рабочих мест в Ростове-на-Дону.

«У нас много крупных заказчиков, и самое главное для нас – это стабильность работы контакт-центра. По мере развития нашего бизнеса старая платформа перестала справляться с растущим потоком вызовов. К тому же, назрела потребность во внедрении нового функционала, а выполнение необходимых доработок на основе старого решения требовало больших затрат, – рассказывает Алексей Тимофеев, генеральный директор «Инфотелл». – Подыскивая альтернативу старой платформе, мы собрали предложения разных поставщиков, посетили несколько действующих контакт-центров, чтобы посмотреть на программное обеспечение в работе. В конечном счете, мы остановились на Naumen, и не пожалели. Благодаря гибким настройкам и интеграционным возможностям нового решения процесс миграции прошел для нас безболезненно. Нам не пришлось останавливать работу call-центра несмотря на то, что миграция проходила в период пиковых нагрузок».

В ходе развертывания новой системы инженеры Naumen оказали Infotell консультационную поддержку в части конфигурирования сервисов, переноса текущих проектов. Переход на новую платформу существенно упростил задачи подготовки, запуска и управления кампаниями. Функциональность агентских сценариев позволила оптимизировать процессы обслуживания горячих линий, исходящего телемаркетинга, работы с дебиторской задолженностью, проведения массовых маркетинговых опросов, сбора и актуализации баз данных, других видов услуг.

«На базе решения от Naumen мы обслуживаем десятки проектов для разных отраслей. Только по одной из горячих линий мы обрабатываем порядка 25000 вызовов в день. Настройка нового проекта отнимает у супервизора не более получаса, в любой момент можно получить подробный отчет с данными о количестве совершенных операторами звонков, их результативности, новых контактах и прочей информации, необходимой нашим заказчикам для контроля и анализа», – отметил Евгений Коробов, директор департамента телемаркетинга Infotell.

В ближайших планах Infotell – внедрение модуля Naumen Omni-Channel, который позволит обрабатывать звонки, е-mail, SMS, а также сообщения из веб-чата, мессенджеров и социальных сетей, в едином рабочем окне с отображением всей истории взаимодействия с клиентом в разрезе разных каналов.

«Это не первый пример, когда клиент самостоятельно разворачивает нашу платформу. Конечно, для этого необходимо иметь обученных инженеров, но поскольку Naumen лидирует по количеству внедрений в отрасли, найти специалиста, который знаком с нашей системой несложно», – говорит Андрей Зайцев, директор департамента контактных центров компании Naumen.